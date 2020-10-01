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В Тюмени задержали уходившего от погони пьяного водителя

Происшествия, 11:04 29 октября 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 18-летнего водителя автомобиля "Лада" 14-й модели, пытавшего скрыться от преследования, в Тюмени 29 октября.

Около 2 часов водитель легковушки с тонированными стеклами не остановился по требованию сотрудников ГИБДД на Лесобазе. Началось преследование: по улицам Чекистов, Монтажников, Широтная. В результате автомобиль въехал в ограждение у театра "Ангажемент". Чтобы угомонить буяна, применили силу и наручники.

"На водителя составили три административных материала за выезд на встречную полосу, повреждение дорожных знаков и сооружений, за оказание неповиновения требованию сотрудников ГИБДД. Молодой человек оказался пьян. Показания алкотестера составили 0,28 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В начале ноября автомобилисту исполнится 19 лет. Стаж за рулем составляет четыре месяца. За это время девять раз привлекался к административной ответственности по показаниям камер фиксации нарушений ПДД: за превышение скорости, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, за повторный проезд перекрестка на запрещающий сигнал.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , погоня , пьяная езда

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