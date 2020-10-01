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Житель Татарстана вымогал у тюменок деньги за интимные фото

Происшествия, 11:48 29 октября 2020

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Жителя Татарстана 1997 года рождения, вымогавшего у тюменок деньги за удаление интимных фотографий из соцсетей, задержали и доставили в областную столицу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что с февраля по март 23-летний молодой человек познакомился с двумя девушками в соцсетях, используя фейковый аккаунт. В ходе общения он получил от них откровенные фотографии. Затем парень опубликовал снимки девушек в открытой группе в социальной сети. Злоумышленник обещал удалить фотографии только за деньги.

"С ним проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства выясняются. Идет работа по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведении о частной жизни лица, составляющих его личную тайну" и ч.1 ст. 163 УК РФ "Вымогательство".

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# вымогательство , следователи

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