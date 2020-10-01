Луиза Носкова стала финалисткой конкурса "Лидеры России. Политика"

| Фото: политическиелидеры.рф/ | Фото: политическиелидеры.рф/

Президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка Луиза Носкова вышла в финал Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика". Из 34 тыс претендентов она вошла в сотню финалистов.

По информации организаторов, конкурс проходил в Москве с 25 по 28 октября. Финалисты преодолели дистанционные этапы и очные полуфиналы.

С финалистами пообщались руководитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, режиссер Андрей Кончаловский, депутат Госдумы Александр Хинштейн, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Мастер-классы провели IT-предприниматель Игорь Ашманов, актер и режиссер Владимир Машков, медиа-менеджер Алексей Гореславский.⁣

Президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова для участия в конкурсе "Лидеры России. Политика" подала заявку с проектом адресной помощи ветеранам физической культуры и спорта в рамках акции #МыВместе. Он высоко оценен экспертами конкурса.

Из сотни финалистов определены 49 победителей. Они получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и смогут пройти обучение по программе развития общественно-политических лидеров в мастерской управления "Сенеж".