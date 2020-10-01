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600 пар обуви изъял из оборота региональный Роспотребнадзор

Общество, 14:13 29 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 600 пар обуви арестовано региональным управлением Роспотребнадзора на основании постановления о запрете розничной продажи обуви немаркированной средствами идентификации, сообщает пресс-служба ведомства.

На каждой паре обуви должен быть двухмерный штрих-код Data Matrix. При проверке объектов розничной торговли Тюменской области в 12 случаях выявлены нарушения.

Специалисты управления арестовали 597 пар обуви на сумму около 150 тыс. руб. Возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, в трех случаях судом вынесены решения о привлечении индивидуальных предпринимателей к ответственности.

О фактах реализации немаркированной обувной продукции сообщать по адресу: Тюмень ул. Рижская, д. 45а или на сайт.

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# маркировка , обувь , Управление Роспотребнадзора

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