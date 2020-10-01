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Орнитологи ТюмГУ разработали новый метод определения пола и возраста птиц

Общество, 16:25 29 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый метод определения пола и возраста птиц по размеру их плечевой кости разработали орнитологи ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ученые могут легко применять его в своих исследованиях без дорогостоящего лабораторного оборудования, имея под рукой только штангенциркуль. Ранее определить пол и возраст умерших птиц, туши которых сильно пострадали при гибели, можно было только с помощью генетического исследования, но оно экономически затратно и малодоступно.

"Метод уникален тем, что независимо от сохранности погибшей птицы, при наличии целой кости можно определить вид, пол и возраст с достоверностью до 95%. Такие исследования помогают исследовать случаи массовой гибели птиц, чтобы изучить состояние популяций и их половозрастной состав", – прокомментировал председатель Тюменского отделения Союза охраны птиц России, действующего на базе Института биологии ТюмГУ, Максим Митропольский.

В дальнейшем ученые планируют расширить исходные данные по видам: охватить различные географические популяции и разработать аналогичные подходы к определению пола и возраста млекопитающих.

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# ТюмГУ , ученые

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