В Тобольске прошли учения по ликвидации последствий ДТП

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тактико-специальные учения сотрудников МЧС, ГИБДД, спасателей и медиков прошли в Тобольске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По замыслу на 254-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу бензовозом. По легенде пассажиры легковушки оказались заблокированы и не могли самостоятельно выбраться из искореженного автомобиля.

Первыми на место условного вызова прибыли сотрудника ГИБДД, которые огнетушителями потушили легковой автомобиль. Затем личный состав 128-й пожарно-спасательной части достал водителя из транспортного средства и передал его медикам, одновременно подав ствол ГПС 600 на ликвидацию горения разлитого топлива из бензовоза.

"Учения призваны проверить готовность сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий ДТП, а также отработать навыки проведения аварийно-спасательных работ подразделениями пожарно-спасательными подразделениями тобольского гарнизона", — подвел итоги начальник 8-го ПСО майор внутренней службы Петр Тимофеев.