Сторожа подозревают в краже гусеничного транспортера в Викуловском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

56-летнего сторожа пилорамы подозревают в краже гусеничного транспортера в Викуловском районе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ранее в дежурную часть МО МВД России "Ишимский" с заявлением об угоне транспортного средства обратился сотрудник организации, занимающейся строительством и лесозаготовкой. Мужчина заявил, что с территории временно недействующей пилорамы пропал принадлежащий организации гусеничный транспортер ГАЗ-71.

56-летний сторож пилорамы рассказал правоохранителям, что транспортное средство угнали неизвестные. Позже мужчина признался, что, представившись сотрудником фирмы, продал спецтехнику жителю дер. Каргалы Викуловского района за 80 тыс. рублей. Вырученные деньги мужчина планировал потратить на личные нужды. Также известно, что злоумышленник собирался распродать иное хранившееся на пилораме имущество.

Похищенное изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.