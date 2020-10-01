Александр Моор: забывать преступления против народа недопустимо

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Общенациональный день памяти жертв политических репрессий – свидетельство торжества справедливости. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона 30 октября.

По его словам, политические репрессии затронули все слои общества: пострадали рабочие и крестьяне, военные и государственные служащие, ученые и деятели культуры, священнослужители и инженеры. "Практика выселения и репрессий применялась по отношению к целым народам. Убежден, что у всех нас нет права на забвение подобных преступлений против народа", - подчеркнул глава региона.

Правда о годах террора по отношению к народу дает нам гарантию, что эти трагические события никогда не повторятся, выразил уверенность Александр Моор.