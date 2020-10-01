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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ресторан "Максимилианс" оштрафован за нарушения санитарных норм

Общество, 10:11 30 октября 2020

Ресторан "Максимилианс" во ВКонтакте | Фото: Ресторан "Максимилианс" во ВКонтакте

ООО "Максимилианс ТМ" оштрафовано за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Размер наказания составил 200 тыс. рублей. Такое решение вынес Ленинский районный суд Тюмени 29 октября.

По информации суда, установлено, что 1 октября во время проведения проверки в учреждении с 11 часов до 15 часов 30 минут в помещении не проводилась дезинфекция, в журнале контроля обработки контактных поверхностей не было записи об обработке. Для дезинфекции используется средство, которое не обладает антибактериальным свойством. В санузле для мытья рук нет антисептиков. В комнате для приема пищи нет раковины.

Постановление суда о взыскании с ресторана штрафа не вступило в законную силу.

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# ресторан , суд , штраф

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