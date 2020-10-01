Екатерина Лобанова из ТюмГУ вошла в Книгу почета преподавателей вузов России

| Фото: goldennames.professorstoday.org | Фото: goldennames.professorstoday.org

Старший преподаватель Центра иностранных языков и коммуникативных технологий Екатерина Лобанова вошла в Книгу почета преподавателей вузов Российской Федерации "Золотые имена высшей школы" 2020, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Она стала одним из победителей конкурса в номинации "За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования. За популяризацию и поддержание интереса к русскому языку и российской культуре за рубежом".

В 2017-2018 годах Екатерина Лобанова преподавала русский язык как иностранный в американском вузе Wheaton College. Помимо учебной деятельности, она также курировала "Русский клуб" и проводила открытые культурные мероприятия, целью которых было вызвать интерес студентов к языку, традициям и истории России.

В рамках грантовой программы "Critical Language Scholarship" в 2018 и 2019 годах преподавала русский язык в Американском университете Центральной Азии (АУЦА).Тюменский педагог - автор курса "Театр на русском языке", предусматривающего обучение иностранных студентов через использование театральных технологий, а также через знакомство с классическими произведениями русской литературы. Курс имеет пять вариантов, адаптированных для разных языковых уровней, позволяющих работать с широкой аудиторией, что успешно было осуществлено на базе АУЦА.

Проект "Золотые имена высшей школы" - ежегодный конкурсный отбор по рекомендации вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования.