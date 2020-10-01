Юная тюменка стала призером Международного конкурса "Родные просторы"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Юная журналистка Алиса Гракова из тюменского детско-юношеского центра "Пламя" заняла второе место в Международном конкурсе цифровых фотографий "Родные просторы", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Девочка представила на суд жюри фотографию "Моя Тура" в номинации "Пейзаж".

"Алиса не в первый раз принимает участие во всероссийских и международных конкурсах. У нее хороший опыт написания материалов и проведения съемок, поэтому регулярное участие в творческих проектах – способ закрепить знания и навыки. Конкурс стал замечательной возможностью показать красоту тюменского края на международном уровне. Победная работа была выполнена этим летом в живописной части реки Тура", - рассказала педагог дополнительно образования Екатерина Сафронова.

Участниками международного конкурса стали более 120 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тулы, Великого Новгорода, Зеленодольска, Костромы, Перми, Ханты-Мансийска и других городов. Тюменка вела борьбу среди учащихся 9-11 классов.

"Я творческий человек, поэтому начала заниматься журналистикой. Для меня – это глобальный многогранный мир, в котором каждый может проявить себя и узнать что-то новое. Мне нравится общаться с интересными людьми, писать о них и, конечно, делать снимки. Именно с помощью фотографии я проявляю свою индивидуальность и креатив. Особенно люблю фотографировать наш край", – поделилась юная тюменка.