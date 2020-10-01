За травму девочки на горке тюменская фирма заплатит 400 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

400 тыс. рублей заплатит меленькой тюменке компания за травму на ледяной горке в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 6 января 2019 года на базе отдыха "Боровое". Катаясь с горки, 10-летняя девочка столкнулась с мужчиной. Ее здоровью был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В апреле 2019 года Росстандарт оштрафовал место отдыха на 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов. В октябре гендиректор организации осужден к трем годам лишения свободы условно.

В июне 2020 года мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред. По иску прокурора Тюменский районный суд взыскал с ООО "НАТА" 400 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.