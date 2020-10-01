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ФК "Тюмень" сыграет с "Ностой" из Новотроицка в ОЛИМП-первенстве России

Спорт, 09:42 31 октября 2020

Фото: МФК "Тюмень". Архив

Очередной матч ОЛИМП-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ ФК "Тюмень" проведет 31 октября. В 14 часов на стадионе "Геолог" наши футболисты встретятся с "Ностой" из Новотроицка.

Тюменский клуб продолжает бороться за 1-е место в турнирной таблице 4-й группы лиги, сообщает "Вслух.ру". Сейчас лидирует "Новосибирск" с 32 очками, у "Тюмени" в арсенале 31 очко, "Носта" – на 12-й строке с 13-ю очками.

Отметим, что 31 октября МФК "Тюмень" проведет первую игру 1/8 финала Кубка России. Команда встретится с "Корпорацией АСИ" в Кемерово. А тюменский ХК "Рубин" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ встретит на домашнем льду "Буран" из Воронежа.

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