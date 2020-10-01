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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в угонах

Происшествия, 12:05 31 октября 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Подозреваемых в угоне автомобиля, которые позднее признались еще в двух подобных противоправных эпизодах, по горячим следам задержали сотрудники омутинского межмуниципального отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования в с. Юргинское, наряд группы задержания получил информацию об угоне из гаража автомобиля "Киа Рио". Опросив свидетелей, сотрудники узнали приметы подозреваемых и отправились на их поиски. В скором времени они обнаружили похищенный автомобиль во дворе одного из домов частного сектора. Проживающий там молодой человек сознался в противоправных действиях. Чуть позже был обнаружен и предполагаемый соучастник преступления, который попытался спрятаться от правоохранителей.

Подозреваемые переданы сотрудникам полиции. Они дали признательные показания в совершении преступления и рассказали еще о двух угонах автотранспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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# Росгвардия , угон

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