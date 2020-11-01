Команды Тюменской области стали лучшими в решении кейсов конкурса "Цифровой прорыв - 2020"

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Подведены итоги конкурса проектов "Цифровой прорыв. Уральский IT-Хаб". Две команды из Тюменской области стали победителями в разных кейсах, сообщается в официальном сообществе конкурса "Цифровой прорыв".

Департамент информатизации Тюменской области признан лучшим в решении кейса "Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города".

Высший пилотаж в решении кейса "Разработка мобильного приложения для сопровождения, поддержки/поощрения участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области" показали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Дворец творчества и спорта "Пионер".

Напомним, что Цифровой прорыв – самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Цель конкурса — формирование и развитие команд, способных к созданию и внедрению прикладных цифровых продуктов.