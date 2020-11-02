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Герой России Владимир Шарпатов высадил яблони в тюменском дворе

Общество, 14:59 02 ноября 2020

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Яблони Роялти и Недзвецкого высадили во дворе дома № 126 по ул. Мельникайте в Тюмени. В акции принял участие герой России Владимир Шарпатов, сообщает администрация города.

Несколько лет назад Владимир Шарпатов уже занимался посадкой лип на этой территории. Не все зеленые насаждения удалось спасти. За последние годы некоторые из деревьев заболели и стали аварийными.

Чтобы восстановить зеленый фонд двора, где этим летом прошло благоустройство, решили высадить новые деревья. На мероприятие пригласили Владимира Шарпатова и его соратников.

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В выборе саженцев и места для их посадки помогли специалисты управы Калининского административного округа и строительной организации "Перестройка". Благородные сорта деревьев появились возле детской площадки. Рядом установили информационную табличку.

В администрации города отметили, что высадка осенью в грунт, который еще не промерз, – широко применяемая технология. В состоянии покоя дереву не причиняется урон. К тому же до переезда на новое место в питомниках специалисты готовят крупномеры к высадке. За состоянием деревьев, высаженных во дворе дома № 126 по ул. Мельникайте, будут следить представители управы, местные жители и Владимир Шарпатов.

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# благоустройство , Владимир Шарпатов , деревья

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