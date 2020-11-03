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Концерт "Багдадский праздник" даст Тюменский филармонический оркестр

Общество, 14:26 03 ноября 2020

tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

"Багдадским праздником" откроется серия ночных концертов в Тюменской филармонии 4 ноября, начало - в 21 час.

Музыканты филармонического оркестра под управлением дирижера Владимира Добровольского и солисты, лауреаты международных конкурсов, исполнят восемь произведений.

"Концерт приурочен к Ночи искусств и пройдет как в стенах филармонии, так и в онлайн-трансляции. Композиторы посвятили очень большой пласт музыкальных произведений Востоку, мы подхватили эту тему и создали единую программу, назвав ее "Багдадский праздник", - сообщили в Тюменской филармонии.

Слушателям представят произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Михаила Ипполитова-Иванова, Эдварда Грига. Ознакомиться с программой и купить билеты стоимостью от 500 до 1 тыс. рублей можно на сайте филармонии.

Следующие концерты в рамках абонемента "Музыка ночи" пройдут в 2021 году. 27 февраля музыканты приглашают на "Вечер в Неаполе", 30 апреля слушателям представят "Ночную музыку Буэнос-Айреса".

Татьяна Ковалева

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# Тюменская филармония

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