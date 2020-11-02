Астрономическая неделя в Тюмени

Скриншот приложения Star Map Скриншот приложения Star Map

Переход Меркурия к прямому движению и максимум блеска долгопериодических переменных звезд увидят тюменцы в ночном небе со 2 по 8 ноября.

По данным портала Astronet, в эти дни можно наблюдать все планеты Солнечной системы. До восхода Солнца можно увидеть Меркурий – он восходит около 4 часов. Искать планету нужно над западным горизонтом в созвездии Девы. Она перемещается в обратном направлении от Солнца, а 3 ноября сменит движение на прямое.

Также утром можно наблюдать Венеру. Она восходит над восточным горизонтом около 4 часов 30 минут. Планета движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Девы и видна как самая яркая звезда в утренние часы.

После захода Солнца интерес представляют Юпитер и Сатурн. Обе планеты движутся в прямом направлении в созвездии Стрельца. Юпитер уходит за горизонт около 20 часов 30 минут, Сатурн – в 21 час. Блеск обеих планет достаточно сильный и их легко найти в южной части неба.

Ночью можно наблюдать Марс, Уран и Нептун. Красная планета перемещается попятно по созвездию Рыб над южным горизонтом. Осень – лучшее время для ее наблюдения. В любительский телескоп можно рассмотреть крупные детали поверхности Марса и его полярную шапку.

Нептун можно наблюдать до 2 часов 20 минут, Уран - до самого восхода Солнца. Однако это самые удаленные от Земли планеты и найти их можно только с помощью мощной аппаратуры с увеличением от 100 крат.

Из комет стоит поискать ATLAS (C/2020 M3) в созвездиях Зайца и Ориона, а также NEOWISE (C/2020 P1) в Волопасе. Среди астероидов самыми яркими на неделе будут Веста в созвездии Льва и Флора в созвездии Кита.

Евгения Шевцова