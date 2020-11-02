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Тюменские автоинспекторы экстренно доставили ребенка с ожогами в больницу

Общество, 18:32 02 ноября 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменские автоинспекторы Александр Илюхин и Сергей Станаев помогли экстренно доставить в больницу ребенка, пролившего на себя кипяток.

По информации региональной ГАИ, вечером 1 ноября на 19 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск к сотрудникам подъехал автомобиль, водитель которого, попросил о помощи: из пос. Борки в больницу Тюмени он вез четырехлетнего сына, который обжегся кипятком. Мужчина объяснил, что они уже полчаса находятся в пути.

Полицейские посадили в патрульный автомобиль маму с ребенком, отец поехал следом.

Автоинспекторы полка ДПС оперативно доставили мальчика в больницу. Это помогло медикам вовремя оказать ему экстренную помощь. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

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# ГИБДД , ребенок

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