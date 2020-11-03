Путин предложил сделать конкурс для школьников "Большая перемена" ежегодным

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Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" должен стать ежегодным. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, общаясь с участниками финального этапа конкурса, который проходит в Артеке.

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу", - сказал глава государства.

Благодаря конкурсу у молодежи появилась еще одна площадка для самореализации вне зависимости от места жительства и возможностей родителей, отметил президент России.

"Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, и, убежден, она объединяет всех наших граждан", - подчеркнул Владимир Путин.