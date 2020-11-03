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Работа парковок в Тюмени изменится в праздничные и выходные дни

Общество, 15:54 03 ноября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Режим работы муниципальных парковок изменится в выходные и праздничные дни, сообщает администрация Тюмени.

4, 7 и 8 ноября парковки на улицах Республики, Герцена, Ленина, Первомайской, работают в бесплатном режиме.

4 ноября в центре города оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону городского платного парковочного пространства. При этом и в будние дни с 19 до 7 часов за размещение транспортных средств на данных парковках плата не взимается.

В прежнем круглосуточном режиме работает многоуровневая парковка, входящая в состав набережной реки Туры, стоимость часа составляет 35 рублей.

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в Тюменьгортранс по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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# выходные дни , парковки , праздники

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