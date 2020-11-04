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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом к весне

Общество, 18:35 04 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение числа заболевших COVID-19 в России возможно к весне, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как рассказал он РИА Новости, к этому времени суточный прирост заболевших может снизится до показателей, которые были минувшим летом.

Эксперт отметил, что процесс стабилизации ситуации займет определенное время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности.

Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 млн 673 тыс. 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 млн вылечились.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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