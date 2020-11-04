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Названо одно из самых важных слов русского лексикона

Общество, 19:05 04 ноября 2020

www.mkrf.ru

Слово "нет" - одно из основных ментальных ценностей россиян. Оно входит в первую десятку важных слов русского лексикона, среди которых также "дом" и "друг".

Об этом РИА Новости рассказал профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Мария Милованова. Она отметила, что при всех изменениях в русском языке существует зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу – это зона коммуникативной границы, или отрицания-"отталкивания": русское "нет" и его производные и синонимы: "не-а", "нетушки", "хватит!" и другие.

По словам эксперта, русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание ‒ часто очень неожиданно.

Мария Милованова добавила, что развитие общества всегда опирается на базовые ценности, язык же отражает ценностный мир его носителей и готов реагировать на любые движения в сознании.

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