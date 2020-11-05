В Тобольском районе юный охотник случайно застрелил приятеля
| Фото: rosleshoz.gov.ru
13-летний подросток застрелил 12-летнего мальчика на охоте в лесу у д. Вармахли Тобольского района 5 ноября. От ран ребенок скончался, сообщает прокуратура Тюменской области.
Обстоятельства происшествия выясняются. Прокурор Тюменской области поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями детей своих обязанностей.
На место ЧП вылетел заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев.