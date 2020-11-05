  • 5 ноября 20205.11.2020четверг
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольском районе юный охотник случайно застрелил приятеля

Происшествия, 15:10 05 ноября 2020

rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

13-летний подросток застрелил 12-летнего мальчика на охоте в лесу у д. Вармахли Тобольского района 5 ноября. От ран ребенок скончался, сообщает прокуратура Тюменской области.

Обстоятельства происшествия выясняются. Прокурор Тюменской области поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями детей своих обязанностей.

На место ЧП вылетел заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 05.11.2020Мошенник выманил у знакомой тюменки более миллиона рублей
15:10 05.11.2020В Тобольском районе юный охотник случайно застрелил приятеля
14:37 05.11.2020Жительница Голышманово лишилась более 80 тысяч рублей
14:00 05.11.2020У пассажира тюменского железнодорожного вокзала обнаружили револьвер