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Тренажерный зал открылся в Упорово

Спорт, 18:07 05 ноября 2020

федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска | Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Новый тренажерный зал начал работать в Упоровском районе. Его открыл местный индивидуальный предприниматель, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

На тренировки в новый зал приходят как новички, так и опытные спортсмены. Раньше упоровцы занимались разрозненно, некоторые ездили на занятия в ближайшие города.

"В перспективе хотим сделать еще один зал, чтобы разделить занятия в кардиозоне, тренировки с "железом", проводить занятия с детьми", - рассказал инициатор проекта Василий Спиридонов.

Тренировки будут проводить четыре тренера, посетителям доступны групповые и индивидуальные занятия.

В пандемию спортсменам при входе в зал выдают маски и обрабатывают руки антисептиком. В помещении работает дезинфектор.

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