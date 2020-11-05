Тренажерный зал открылся в Упорово

| Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска | Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Новый тренажерный зал начал работать в Упоровском районе. Его открыл местный индивидуальный предприниматель, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

На тренировки в новый зал приходят как новички, так и опытные спортсмены. Раньше упоровцы занимались разрозненно, некоторые ездили на занятия в ближайшие города.

"В перспективе хотим сделать еще один зал, чтобы разделить занятия в кардиозоне, тренировки с "железом", проводить занятия с детьми", - рассказал инициатор проекта Василий Спиридонов.

Тренировки будут проводить четыре тренера, посетителям доступны групповые и индивидуальные занятия.

В пандемию спортсменам при входе в зал выдают маски и обрабатывают руки антисептиком. В помещении работает дезинфектор.