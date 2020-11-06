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Робота для экоисследований сконструировали школьники из Тобольского района

Общество, 16:11 06 ноября 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Уникальный экологический проект представят школьники из с. Малая Зоркальцева Тобольского района Семён Мальгин и Юрий Доценко на областном научном форуме "Шаг в будущее", который пройдет онлайн с 10 по 13 ноября, сообщает администрация Тобольского района.

По результатам отбора региональной экспертной комиссии изобретение ребят вошло в десятку лучших работ по направлению "Робототехника".

Под руководством педагога Алексея Цейнера ученики собрали и запрограммировали робота, который умеет отбирать пробы воды в труднодоступных участках естественного водоема. Он устанавливается на управляемый аэроглиссер и с его помощью легко передвигается по воде.

Это не первое участие учеников малозоркальцевской школы в соревнованиях юных исследователей. В разные годы призерами и победителями областных и всероссийских конкурсов в робототехнике, программировании и 3D-моделировании становились Максим Колос, Олег Матюх и Юрий Доценко.

В марте 2020 года Семён Мальгин вернулся победителем с регионального фестиваля профессиональных проб "ЮНИ skills" в компетенции "Прототипирование и ЗD-печать".

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# робототехника , Шаг в будущее

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