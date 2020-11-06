Сотрудники СИБУРа стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2020

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Сотрудники СИБУРа стали призерами чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020, заняв пять призовых мест в компетенциях "Аддитивные технологии", "Лабораторный химический анализ", "Промышленная автоматика", "Сварочные технологии" и "Электромонтаж".

Чемпионат впервые проходил в дистанционно-очном формате. Благодаря этому удалось расширить круг конкурсантов и гостей. Онлайн-трансляцию чемпионата посмотрели более 2 млн 650 тыс. человек, сообщает администрация Тобольска.

За призовые места в 24 компетенциях боролись 400 участников из России и других стран. Конкурсанты выполняли задания, находясь в своих организациях, при этом происходила видеофиксация процесса. Эксперты оценивали выступления участников удаленно в режиме онлайн из центра управления соревнованиями в Екатеринбурге.

"В год, когда людей разделила изоляция, особенно важно, что соревнования состоялись и позволили участникам продемонстрировать свое мастерство. Площадка чемпионата вновь предоставила возможности профессиональному сообществу для обмена лучшими практиками и знаниями", - управляющий директор СИБУРа Рустам Галиахметов.