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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

Общество, 08:02 07 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильные телефоны необходимо ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами - на поверхности могут скапливаться возбудители различных вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также вечером, после окончания рабочего дня, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

Особенно тщательно нужно обеззараживать ту часть, которая соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его нужно снимать и обрабатывать отдельно.

После посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Желательно не доставать телефон в туалете.

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# гаджеты , коронавирус , Роспотребнадзор

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