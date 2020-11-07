Тюменцам напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильные телефоны необходимо ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами - на поверхности могут скапливаться возбудители различных вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также вечером, после окончания рабочего дня, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

Особенно тщательно нужно обеззараживать ту часть, которая соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его нужно снимать и обрабатывать отдельно.

После посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Желательно не доставать телефон в туалете.