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Исследование ТюмГУ: объемы вкладов тюменцев могут вырасти в декабре

Общество, 10:11 09 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объемы вкладов населения растут в декабре, а в январе россияне забирают деньги из банков, выяснили в ТюмГУ. Исследование региональных особенностей поведения вкладчиков и заемщиков выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Специалисты изучили период с 2012 года.

"В целом по России показатели объема вкладов и объема задолженности по кредитам населения сформировались в пропорциональной циклической зависимости, которая оказалась близка к соотношению: объем задолженности по кредитам в два раза меньше объема вкладов, - сообщил профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита Валерий Гамукин. - Это оказывает значительное влияние на устойчивость банковской системы страны".

Почти полным эталоном среднероссийского соотношения задолженности и вкладов физических лиц стала Калининградская область. Всего в пяти субъектах пропорция задолженности к вкладам оказалась ниже среднероссийского уровня. Остальные 73 субъекта, в том числе все территории тюменской "матрешки", имеют соотношение выше, чем в среднем по России. Это демонстрирует угрозу сбалансированности активов и пассивов банковского сектора.

Результаты исследования будут полезны при индивидуальном изменения кредитного и сберегательного поведения населения в регионах России в динамике для корректировки политики устойчивого развития национальной банковской системы.

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# вклады , исследование , кредитование , ТюмГУ

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