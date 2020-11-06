Моор призвал не забывать подвиг сельских тружеников в годы Великой Отечественной войны

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С возложения цветов к мемориалу памяти подвига жителей сел и деревень в годы Великой Отечественной войны началась праздничная программа, посвященная подведению итогов сельскохозяйственного сезона в Тюменской области в 2020 году.

По словам губернатора региона Александра Моора, их подвиг нельзя забывать: в годы войны в селах трудились женщины, проводившие на фронт своих мужей и сыновей, дети, подростки. Школьники, несмотря на юный возраст, выполняли трудовую норму взрослых людей.

"Символично, что мемориал расположен на территории аграрного университета Северного Зауралья. Здесь готовят специалистов, которые вернутся в сельскую местность и будут развивать аграрную экономику нашего региона. За ними - большое будущее. Думаю, традиция возлагать цветы и отдавать дань уважения сельским труженикам станет ежегодной", - подчеркнул губернатор.

Напомним, в 2020 году подведение итогов сельскохозяйственного сезона и награждение лучших пройдет в формате онлайн. Присоединиться к трансляции можно здесь.