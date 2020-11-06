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Заводоуковский городской округ получил переходящее знамя губернатора за успехи в АПК

Губернатор, 15:53 06 ноября 2020

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Заводоуковский городской округ стал победителем трудового соревнования среди районов сельскохозяйственных зон Тюменской области в 2020 году. Его представителям вручили переходящее знамя губернатора региона.

Вручение прошло в прямом эфире на сайте апкто.рф. Поздравляя победителей, глава региона Александр Моор поблагодарил их за самоотверженность, инициативность и профессионализм.

"В этом году вы вновь подтвердили, что, несмотря на все испытания, наш агропромышленный комплекс уверенно движется вперед и достойно обеспечивает экономическую стабильность Тюменской области. Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники и хорошей погоды", - сказал Александр Моор.

Знамя передали главе Заводоуковского городского округа Светлане Касеновой. Она отметила, что в течение всего сельскохозяйственного года ее земляки уверенно шли к победе. Глава округа поблагодарила тружеников за любовь к родной земле и высокий результат.

Отметим, что Заводоуковский городской округ становился победителем трудового соперничества в 2001, 2004, 2006, 2012, 2013, 2014 и 2017 годах.

Евгения Шевцова

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# Александр Моор , АПК , Заводоуковский городской округ

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