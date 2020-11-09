Волонтеры ТюмГУ победили на конкурсе #Готовкпобедам

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Волонтеры ТюмГУ заняли первое место в УФО и третье - в общем зачете среди штабов страны на Всероссийском конкурсе #Готовкпобедам. Его итоги подвели на международном онлайн-форуме "Волонтеров Победы", посвященном пятилетнему юбилею движения, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Конкурс определил лучшие местные штабы, общественные центры патриотического воспитания студенческой молодежи и школьные отряды "Волонтеров Победы".

Участники форума соревновались в активности и продуктивности работы своих отделений, создании креативных видеороликов, презентаций и интересного контента в соцсетях.

Добровольцы ТюмГУ принимают активное участие в мероприятиях образовательной, патриотической, экологической, инклюзивной, социальной и других направленностей. Особую востребованность в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса и переходом на дистанционный режим работы и учебы, получило цифровое волонтерство.