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Ишимская молодежь сняла клип про родной город

Общество, 14:58 09 ноября 2020

пресс-служба мультицентра "Моя территория" в Ишиме | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" в Ишиме

Клип "MTI — Город", рассказывающий об Ишиме, его творческих жителях, выйдет в социальных сетях мультицентра "Моя территория" 10 ноября, сообщают организаторы.

"Идея ролика не только рассказать о городе и его жителях, но и показать, что Ишим рад каждому гостю. Это не просто маленький населенный пункт, а место для больших возможностей и перспектив для каждого. Здесь любой может найти свое предназначение. С помощью клипа можно лучше познакомиться с населенным пунктом, увидеть его локации, раскрыть для себя с другой стороны, — рассказали в пресс-службе мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

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Напомним, ранее в рамках проекта "Творческий город" команда направления "Музыка" создала песню об Ишиме. На протяжении всего проекта команде помогал наставник направления саунд-продюсер, битмейкер, аранжировщик Александр Пятилетов. Совместно команде удалось написать биты, продумать текст и свести музыку. Песня уже доступна на всех цифровых площадках.

Сейчас для просмотра доступен короткий ролик, который можно увидеть по ссылке.

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# Ишим , клипы , песни

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