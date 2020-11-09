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Студенты ТИУ представят проекты на Всероссийском конкурсе предпринимателей

Общество, 17:54 09 ноября 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Высокотехнологичные бизнес-идеи представят студенты ТИУ на региональном отборочном этапе II Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Он откроется на площадке Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 9 ноября, сообщает вуз.

Тюменцы презентуют проекты: "Система непрерывного мониторинга состояния почвы для сельскохозяйственных предприятий", "Разработка грузового прицепа для электросамоката", "Получение высокооктановых спортивных бензинов по директиве, соответствующих нормам ЕВРО-4", "Smart2Batt".

Всего в конкурсе примут участие более 20 команд студентов, аспирантов и молодых ученых из Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска, Самары, Саранска, Саратова, Тюмени и Москвы.

Региональный этап завершится 10 ноября. Финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей состоится в Москве 7–11 декабря 2020 года.

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# бизнес , ТИУ

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