Победители "Тюмени спортивной" получат награды в онлайн-формате

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Продолжается прием заявок от детско-юношеских спортивных школ и центров, фитнес-клубов, предприятий и организаций, образовательных учреждений на конкурс физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр

Конкурсная комиссия определит номинантов городского конкурса физкультурной, спортивной работы "Тюмень спортивная" до 30 ноября. Награждение победителей и призеров состоится в декабре. О дате и формате проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

Сегодня конкурс насчитывает 13 номинаций. Звание "Гордость Тюмени" присвоят спортсменам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их тренерам, показавшим высокие результаты на соревнованиях самого различного уровня.

"За преданность спорту" наградят ветеранов, которые успешно представляют Тюмень на турнирах различного уровня. Также по итогам конкурса назовут "Лучшую взрослую спортивную команду" и "Лучшую юношескую спортивную команду".

По итогам конкурса будут определены "Лучший инструктор физкультурно-спортивного центра (клуба) частной формы собственности", "Лучший волонтер в сфере физической культуры и спорта".

Заявки принимают до 16 ноября 2020 года в МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" (ул. 50 лет Октября, 46/2).