  • 9 ноября 20209.11.2020понедельник
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Победители "Тюмени спортивной" получат награды в онлайн-формате

Спорт, 17:32 09 ноября 2020

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Продолжается прием заявок от детско-юношеских спортивных школ и центров, фитнес-клубов, предприятий и организаций, образовательных учреждений на конкурс физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр

Конкурсная комиссия определит номинантов городского конкурса физкультурной, спортивной работы "Тюмень спортивная" до 30 ноября. Награждение победителей и призеров состоится в декабре. О дате и формате проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

Сегодня конкурс насчитывает 13 номинаций. Звание "Гордость Тюмени" присвоят спортсменам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их тренерам, показавшим высокие результаты на соревнованиях самого различного уровня.

"За преданность спорту" наградят ветеранов, которые успешно представляют Тюмень на турнирах различного уровня. Также по итогам конкурса назовут "Лучшую взрослую спортивную команду" и "Лучшую юношескую спортивную команду".

По итогам конкурса будут определены "Лучший инструктор физкультурно-спортивного центра (клуба) частной формы собственности", "Лучший волонтер в сфере физической культуры и спорта".

Заявки принимают до 16 ноября 2020 года в МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" (ул. 50 лет Октября, 46/2).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , награждение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 09.11.2020Тюменские волейболистки проиграли лидеру чемпионата
17:32 09.11.2020Победители "Тюмени спортивной" получат награды в онлайн-формате
14:47 09.11.2020ХК "Тюменский легион" уступил омичам в домашнем матче
13:41 09.11.2020ХК "Рубин" сыграет в Орске с "Южным Уралом"