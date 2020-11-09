Депутат Госдумы выделил тюменским волонтерам машину для доставки лекарств льготникам

Депутат Госудумы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин помог организовать машину с водителем для тюменской службы по доставке бесплатных лекарств одиноким пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Помощь оказана в рамках работы волонтерского центра "Единой России" и ОНФ.

В среднем в день льготные медикаменты доставляют более ста адресатам. Дополнительный транспорт позволит специалистам работать еще оперативнее.

"В условиях сложившейся ситуации нужно использовать все возможности для оказания помощи людям. Предоставление транспорта дает возможность своевременно доставлять лекарства нуждающимся и намного облегчить работу волонтерам и соцработникам", - подчеркнул Николай Брыкин.

Машина, которую выделил депутат, будет работать по будням с 9 до 18 часов, начиная с 11 ноября.

Как пояснила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Гульнара Байматова, самим гражданам, которые находятся дома на самоизоляции, никуда обращаться не надо. Информацию о необходимых им лекарствах поликлиники напрямуют в аптеки. Те, в свою очередь, формируют наборы, которые сотрудники службы доставки забирают и привозят льготникам на дом.

Вопросы, связанные с доставкой лекарств, а также обращения и заявки на оказание услуг от пожилых и одиноких граждан, соблюдающих самоизоляцию, принимаются по телефону горячей линии 8-800-201-41-41.