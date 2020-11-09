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Дельфийские игры проходят онлайн

Общество, 18:16 09 ноября 2020

Дельфийские игры во ВКонтакте | Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте

1 тыс. 706 человек из 72 регионов участвуют в девятнадцатых Дельфийских играх, которые стартовали в России 6 ноября. В 2020 году они посвящены победе в Великой Отечественной войне и проходят полностью в дистанционном формате, сообщают организаторы.

Предусмотрены 30 номинаций классического, народного и современного искусства. Участники соревнуются по возрастным группам. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей.

Основным информационно-организационным ресурсом и площадкой выбран телеграм-канал Дельфийских игр. Жюри оценивает конкурсные выступления и работы на базе пакета мультимедийных материалов состязающихся, состав которого варьируется в зависимости от вида соревнований.

Участники исполнительских номинаций, например, фортепиано или эстрадное пение, предоставили видеозаписи своих выступлений по турам, а соревнующиеся в изобразительном искусстве и дизайне одежды помимо фотографий и презентаций итоговых работ направили сплошную видеозапись всего рабочего процесса.

Дельфийские игры завершатся 11 ноября. Все награды будут оформлены в электронном виде. Медали победителям и призерам разошлют в виде файла для последующей печати на 3D-принтере.

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# Дельфийские игры

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