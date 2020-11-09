Моор прокомментировал назначение Якушева полпредом президента в УФО

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Колоссальный управленческий опыт Владимира Якушева, глубокое знание специфики жизни Уральского федерального округа и преимуществ каждого из шести регионов позволит УФО удерживать лидерские позиции в реализации национальных проектов, повысить инвестиционную привлекательность, добиться новых успехов в исполнении социальных гарантий.

Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram решение президента России, который назначил Владимира Якушева своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Глава региона поздравил экс-министра строительства и ЖКХ РФ с назначением и подчеркнул, что работать с ним – почетно и ответственно. "Уверен, вы продолжите курс на динамичное развитие федерального округа. Рад возможности нового позитивного сотрудничества", - отметил Александр Моор.