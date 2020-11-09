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Алиментщика из Ишимского района приговорили к исправительным работам

Происшествия, 18:49 09 ноября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

34-летнего жителя Ишимского района, задолжавшего трем дочерям более 87 тыс. рублей, приговорили к 11 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, житель с. Новолокти по решению суда должен был уплачивать алименты на содержание трех дочерей. Но этого он не делал, за что привлекался к административной ответственности. Задолженность по платежам с марта по июль составила более 87 тыс. рублей.

“Суд назначил подсудимому 11 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы ежемесячно пять процентов в доход государства”, — заключили в надзорном органе.

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# алименты , Ишимский район , прокуратура

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