На уборку снега с улиц Тюмени выйдут около 700 единиц спецтехники

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

693 единицы спецтехники будут убирать снег с тюменских дорог в 2020-2021 г. Ежедневно на поддержание чистоты выходят погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, сообщает администрация города.

В случае обильных осадков, может быть задействовано еще 237 снегоуборочных машин. Вся техника оборудована системой навигации, ее местоположение отображается в режиме реального времени на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города". Увидеть, где ведется уборка дорог в данный момент, может любой желающий.

"В подрядных организациях сформированы звенья и разработаны маршрутные карты по уборке проезжей части, тротуаров и территорий общего пользования, - рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. - Ежедневно в одну смену задействуется до четырехсот единиц техники. На немеханизированную уборку выходят более трехсот пятидесяти рабочих".

Круглосуточный контроль за уборкой дорог ведут специалисты МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени". Выявленные замечания передаются в диспетчерскую подрядной организации.