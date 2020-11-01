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Назван автор Тотального диктанта-2021

Общество, 18:00 10 ноября 2020

с личной страницы Дмитрия Глуховского во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Дмитрия Глуховского во ВКонтакте

Автором Тотального диктанта-2021 стал писатель Дмитрий Глуховский, автор романов "Метро 2033", "Метро 2034" и романа "Текст", лауреат Европейской премии в области научной фантастики, сообщают организаторы просветительской акции.

"Текст, который 10 апреля под диктовку напишут участники со всего мира, — это личная и трогательная, нетипичная для автора история", - отметили они.

Накануне был запущен в соцсетях опрос: россиянам предстояло угадать автора Тотального диктанта. "Во ВКонтакте первым угадал имя автора 2021 года Павел Котов. В Инстаграме первой угадала имя автора 2021 года Катерина @soboro4ka. Как и обещали, дарим угадавшим книгу Дмитрия Глуховского с его автографом", - рассказали организаторы.

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# акция , Дмитрий Глуховский , Тотальный диктант

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