Тобольские ученые определяют места вылова стерляди на Иртыше

| Фото: mcx.gov.ru/ | Фото: mcx.gov.ru/

Методику для определения мест вылова стерляди при ихтиологической экспертизе разрабатывают тобольские ученые.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, за помощью к ученым обратились тобольские полицейские, которым необходимо установить места вылова стерляди для дальнейшей поимке браконьеров.

По информации младшего научного сотрудника группы экологии гидробионтов Глеба Волосникова, ученые разработали методику определения места вылова стерляди в акватории Нижнего Иртыша. Для ее создания был взят ряд идентификационных экстерьерных признаков рыбы и определены статистические методы обработки для установления различий группы особей одной популяции стерляди от другой. Такой исследовательский подход позволил исключить или подтвердить место вылова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В ходе работы над методикой в уловах попадались особи похожие на стерлядь, но имеющие отличительные признаки, подталкивающие к предположению о гибридной природе их появления. Проведя сравнительный анализ стало очевидно не только отсутствие оснований принадлежности гибридных особей к какой-либо популяции акватории Нижнего Иртыша, но и как к виду стерляди вообще", - сообщил Глеб Волосников.

В результате научного анализа стала очевидна необходимость внедрения в методику использования генетических методов исследования. Было определено, что материнским организмом для размножения являлся сибирский осетр, а отцовским – стерлядь.

Методика определения места вылова пока еще проходит проверку и на практике она не применяется.

Евгений Новоселов