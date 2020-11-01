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Конкурс талантов "Перспектива" проходит в Ишиме

Общество, 13:41 11 ноября 2020

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Прием заявок на конкурс талантов "Перспектива" стартовал в Ишиме 10 ноября. Местные самородки могут подать заявки до 10 декабря. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса П. П. Ершова Юлия Малинина.

"Если вы хорошо играете на любом музыкальном инструменте или удивляете близких великолепным пением, но еще ни разу не заявляли о себе широкой публике, то вам на "Перспективу"! В Ишиме много талантливых музыкантов и певцов-любителей, но по тем или иным причинам они используют свои способности не в полной мере. Мы решили обновить творческую жизнь города и дать любителям уникальную возможность выступить на профессиональной сцене", - подчеркнула Юлия Малинина. Она добавила, что на конкурс уже поступило три заявки.

Чтобы стать конкурсантом, нужно до 10 декабря отправить видео своего выступления на почту: grad.stoliza@mail.ru. Очный тур с прослушиванием отобранных участников, если позволит эпидобстановка, состоится 19 декабря в Ишимском городском культурном центре. Финал конкурса с гала-концертом, объявлением и награждением победителей пройдет там же 20 декабря.

Участникам от 18 до 50 лет предстоит сразиться в номинациях: "Инструментальное исполнительство", "Вокальное исполнительство". Дополнительно присуждаются номинации "Перспектива Град-Столицы", "Творческий дебют, "Ишимский самородок", "Лучшее исполнение на произведение П.П.Ершова". Победители получат ценные призы.

Организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация "Град-столица". С положением можно ознакомиться здесь.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , конкурс , творчество

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