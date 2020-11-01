Тюмень примет участие в конкурсе туристических брендов России

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Тюменцы поборются за место в рейтинге конкурса "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России", который организовала Общественная палата Российской Федерации, сообщает региональный департамент культуры.

Крауд-система портала отобрала заявки на включение и описание новых объектов. На платформе "Живое наследие" создали возможность добавления и описания новых достопримечательностей. Их могут добавлять пользователи сети: краеведы, эксперты по туризму и культурному наследию, представители креативных индустрий.

Все данные помогают создать единую платформу со всеми ключевыми культурными и туристическими точками притяжения каждого региона. Такой сервис будет полезен и туристам, и добровольцам, и инвесторам.

Авторам лучших описаний вручат призы зрительских симпатий и партнеров.

Конкурс проводят при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства на платформе живоенаследие.рф.