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Тюмень примет участие в конкурсе туристических брендов России

Общество, 14:03 11 ноября 2020

из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Тюменцы поборются за место в рейтинге конкурса "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России", который организовала Общественная палата Российской Федерации, сообщает региональный департамент культуры.

Крауд-система портала отобрала заявки на включение и описание новых объектов. На платформе "Живое наследие" создали возможность добавления и описания новых достопримечательностей. Их могут добавлять пользователи сети: краеведы, эксперты по туризму и культурному наследию, представители креативных индустрий.

Все данные помогают создать единую платформу со всеми ключевыми культурными и туристическими точками притяжения каждого региона. Такой сервис будет полезен и туристам, и добровольцам, и инвесторам.

Авторам лучших описаний вручат призы зрительских симпатий и партнеров.

Конкурс проводят при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства на платформе живоенаследие.рф.

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# бренды , конкурс , туризм

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