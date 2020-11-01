В ТюмГУ поддержали более двадцати студенческих инициатив

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

24 идеи получат поддержку в рамках конкурса студенческих инициатив ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Заявки на грантовый конкурс принимали по 12 направлениям. Наибольшее число заявок поступило по номинациям: "Создание студенческих объединений: Интеллектуальное творчество" и "Студенческие инициативы: Развитие студенческих объединений". Из 65 предложенных идей конкурсная комиссия поддержала 24 на общую сумму 1 млн 177 тыс. рублей.

Как рассказал временно исполняющий обязанности ректора ТюмГУ Иван Романчук, поддержка молодежных инициатив является одним из приоритетов деятельности вуза.

"Участие студентов в подобных конкурсах повышает их конкурентоспособность, способствует развитию гибких навыков, формированию социальной, активной, компетентной личности. Наращивание такого человеческого капитала важно не только для развития университета, но региона, и страны в целом", – отметил он.

Проекты будут реализованы до конца первого семестра 2021 года.