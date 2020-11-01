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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Академик РАН: иммунизация помогает защитить детей от коронавирусной инфекции

Общество, 17:21 11 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети до 10 лет реже заражаются коронавирусной инфекцией и реже передают вирус, даже если сами являются его носителями. Об этом сказала академик РАН, профессор Лейла Намазова-Баранова журналистам на XI терапевтическом форуме "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов". Главным организатором выступил Тюменский государственный медицинский университет.

Специалисты связывают устойчивость к вирусу с несколькими причинами, в том числе с иммунизацией от других болезней.

"Дети, особенно в первые годы жизни, все время от чего-то вакцинируются. Доказано, что вакцинация, то есть использование живых ослабленных вакцин против туберкулеза, полиомиелита и других дает ощутимый эффект в плане защиты от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Профессор сообщила об итогах мониторинга, проведенного среди детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Большинство из них болели в легкой форме и имели слабо выраженные симптомы. Переболевшие имели проблемы со здоровьем и были не привиты от других болезней или провакцинированы со значительными отклонениями от национального календаря.

"Хочется привлечь внимание родителей и всего общества к вопросам нерациональных медотводов от прививок. Многие из них не являются правильными и связаны с излишне широкой трактовкой различных медицинских ситуаций, - подчеркнула Лейла Намазова-Баранова. - Сомневающимся родителям, не получившим достоверной информации о вакцинации, могу рекомендовать материалы с сайта Союза педиатров России, где размещены подробные данные".

Академик сообщила о широком обсуждении медицинским мировым сообществом вакцинации детей от коронавирусной инфекции в будущем. Она начнется только после того, как препараты будут признаны эффективными и безопасными.

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# коронавирусная инфекция

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