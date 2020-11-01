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Жительница Ишима перевела мошенникам 50 тысяч рублей

Происшествия, 17:54 11 ноября 2020

mvdmedia.ru

56-летняя жительница Ишима перевела мошенникам 50 тыс. рублей. Она повелась на уловки лжебанкира, сообщает региональное УМВД.

Установлено, что позвонившая сообщила ей о том, что на ее имя ошибочно оформлен кредит на сумму 100 тыс. рублей, и чтобы аннулировать его ей необходимо подтвердить свои персональные данные, которые имеются в банке. Потерпевшая сообщала злоумышленникам информацию из смс, которые приходили ей с номера 900. После этого мошенники сообщили, что на счет банковской карты, потерпевшей поступили денежные средства, которые она должна перевести в счет погашения кредита.

Жительница Ишима отправилась в ближайший салон связи и через банкомат на указанный злоумышленниками номер перевела 50 тыс. рублей. Во время перевода к ней подошел один из специалист салона и поинтересовался, куда она переводит денежные средства. Женщина объяснила ситуацию. Сотрудник салона объяснил ей, что она попала на уловки мошенников и предложил обратиться в полицию.

По данному факту следственным отделом МО МВД России "Ишимский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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# мошенничество , полиция

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