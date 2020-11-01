  • 12 ноября 202012.11.2020четверг
  • USD76,2075
    EUR90,0468
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть пьес прочитают в тюменском "Космосе" в рамках "Эха Любимовки"

Общество, 09:17 12 ноября 2020

пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Шесть пьес прочитают тюменцы в рамках проекта "Эхо Любимовки", который пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 14 и 15 ноября, сообщают организаторы.

Работы драматургов, вошедшие в список главных пьес 2020 года по версии одного из крупнейших в России театральных фестивалей, прочтут творческие команды города. После каждой читки состоится обсуждение пьесы с ридером фестиваля "Любимовка", театроведом и театральным критиком Марией Кожиной.

"Надеемся, что сотрудничество с фестивалем драматургии "Любимовка" станет постоянным. Хотим развивать современный театр в Тюмени: тот, который говорит сегодняшним языком, о сегодняшних проблемах. Благодаря "Эху Любимовки" у тюменцев есть возможность не только оценить многообразие драматургических текстов, написанных за последний год, но и обсудить их вместе с экспертом в этой области", – поделилась заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Вход свободный. Необходима регистрация. Возрастное ограничение: 18+. С программой "Эха Любимовки" и можно ознакомиться на сайте космосцентр.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТЦ Космос , пьеса , читки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:48 12.11.2020Как шотландцы Вардропперы судостроение в Тюмени развивали, рассказали краеведы
09:37 12.11.2020Студенты российских вузов переходят на дистант до 6 февраля
09:28 12.11.2020Школьники и студенты посоревнуются в интеллектуальных играх
09:17 12.11.2020Шесть пьес прочитают в тюменском "Космосе" в рамках "Эха Любимовки"