Шесть пьес прочитают в тюменском "Космосе" в рамках "Эха Любимовки"

| Фото: пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Шесть пьес прочитают тюменцы в рамках проекта "Эхо Любимовки", который пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 14 и 15 ноября, сообщают организаторы.

Работы драматургов, вошедшие в список главных пьес 2020 года по версии одного из крупнейших в России театральных фестивалей, прочтут творческие команды города. После каждой читки состоится обсуждение пьесы с ридером фестиваля "Любимовка", театроведом и театральным критиком Марией Кожиной.

"Надеемся, что сотрудничество с фестивалем драматургии "Любимовка" станет постоянным. Хотим развивать современный театр в Тюмени: тот, который говорит сегодняшним языком, о сегодняшних проблемах. Благодаря "Эху Любимовки" у тюменцев есть возможность не только оценить многообразие драматургических текстов, написанных за последний год, но и обсудить их вместе с экспертом в этой области", – поделилась заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Вход свободный. Необходима регистрация. Возрастное ограничение: 18+. С программой "Эха Любимовки" и можно ознакомиться на сайте космосцентр.рф.