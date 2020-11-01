На водных объектах Тюмени установят знаки безопасности
| Фото: портал "Тюмень-наш дом"
Семь знаков безопасности установят на водных объектах Восточного округа Тюмени, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.
Знаки "Проход (проезд) по льду запрещен" смонтируют на видных местах в целях предотвращения несчастных случаев. До начала декабря в Восточном округе знаки безопасности появятся на обводненных карьерах Школьный, Майский, Войновском пруду, Андреевском озере и в сквере Серебряные ключи.