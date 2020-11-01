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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На водных объектах Тюмени установят знаки безопасности

Общество, 16:48 11 ноября 2020

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Семь знаков безопасности установят на водных объектах Восточного округа Тюмени, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Знаки "Проход (проезд) по льду запрещен" смонтируют на видных местах в целях предотвращения несчастных случаев. До начала декабря в Восточном округе знаки безопасности появятся на обводненных карьерах Школьный, Майский, Войновском пруду, Андреевском озере и в сквере Серебряные ключи.

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# водные объекты , знаки

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