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Тюменские дзюдоисты поборются за награды турнира в Санкт-Петербурге

Спорт, 08:45 13 ноября 2020

Тюмень-дзюдо | Фото: Тюмень-дзюдо

Более 20 дзюдоистов Тюменской области примут участие во Всероссийском турнире памяти заслуженного тренера СССР Александра Корнеева в Санкт-Петербурге 14 ноября, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

Сборная команда региона среди юниоров и юниорок до 21 года составлена из спортсменов Тюмени и Тобольска. Среди них - победители и призеры международных и всероссийских соревнований: Шамиль (до 73 кг) и Шамсутдин (до 66 кг) Умаевы, Иван Кобелев (до 81 кг), Леонид Волович (до 90 кг), Джавад Гусейнов (до 100 кг), Любовь Тимофейчева (до 57 кг), Любовь Орлова, Анжелика Таратунина – обе в в/к до 78 кг и др.

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# дзюдо , Тюмень-дзюдо

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